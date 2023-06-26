| شكشك: تهريب النفط أصبح عملية مُنظمة ترعاها أطراف محددة ومعروفة

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2023/06/26 على الساعة 09:40

ليييا المستقبل: قال رئيس ديوان المحاسبة،خالد شكشك،إن تهريب النفط أصبح عملية مُنظمة ترعاها أطراف محددة ومعروفة، مشددا على أن اعتبار مؤسسات الدولة تهريب الوقود والنفط أمر واقع كارثة.

وأوضح شكشك،في تصريح تلفزيوني،أنه يتك التركيز في معالجة تهريب الوقود والنفط على جانب واحد فقط هو الأمن من بين مجموعة جوانب، حيث كان من المفترض الانتباه لمنظومة تتبع المحروقات وقدمنا أكثر من رسالة والشركات قدمت عروض ويتم التهرب من تنفيذها، وفق قوله.

وتساءل شكشك عن عدم تبديل دعم المحروقات إلى شكل نقدي بدلاً عن هذه الفوضى خاصة وأن الناس تقبل بذلك؟

كما أكد أن ديوان المحاسبة ليس جهة أمنية لكن التهريب شرقًا وغربًا وجنوبًا أصبح عملية منظمة عبر ناقلات وسيارات شحن يتم تأمين وحماية خطوط سيرها، مشيرا إلى أن الفساد تحول من عملية يقوم بها أفراد لعملية منظمة ومحمية.

ودعا شكشك إلى الكف عن ضحك على المواطنين وإذا كانت الدولة تريد منع التهريب فلتوجه الدعم نقدًا للمواطنين.