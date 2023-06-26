الأرصاد: الأجواء صيفية معتدلة حتى أول أيام العيد

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، وتكون درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر، وتتراوح على المناطق الساحلية ما بين (226) مع رطوبة عالية نسبيا ومابين (31-35) على الدواخل بينما تسجل على مناطق الجنوب مابين (38-42).

وأضاف في نشرته اليومية أن السحب ستتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل الغربي.

وأكد مركز الأرصاد أن الأجواء صيفية معتدلة مع أول أيام العيد، وتشهد ارتفاع طفيف من يوم الخميس خاصة على مناطق دواخل الشمال الغربي.