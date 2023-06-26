محامي يحسم الجدل بشأن القصر المملوك لعائلة القذافي في لندن

أكد محامي عائلة العقيد معمر القذافي، الاحد عن عدم صحة المعلومات بشأن ما أوردته قناة العربية حول القصر المملوك للقذافي في العاصمة البريطانية لندن.

أبرز تصريحات محامي عائلة العقيد معمر القذافي بحسب “ليبيا برس” :