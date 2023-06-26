محامي يحسم الجدل بشأن القصر المملوك لعائلة القذافي في لندن

أكد محامي عائلة العقيد معمر القذافي، الاحد عن عدم صحة المعلومات بشأن ما أوردته قناة العربية حول القصر المملوك للقذافي في العاصمة البريطانية لندن.
أبرز تصريحات محامي عائلة العقيد معمر القذافي بحسب “ليبيا برس” :
- هذا القصر هو ذاته الذي ادعت صحيفة التليجراف البريطانية في 9 مارس 2011 ملكيته للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي.
- كريم خان مدعي الجنائية الدولية حاليًا ومحامي سيف الإسلام آنذاك راسل صحيفة التليجراف وهدد برفع قضايا ضدها لعدم صحة المعلومات.
- صحيفة التليجراف سحبت التقارير التي ادعت ملكية القصر لسيف الإسلام بعد أكثر من 6 سنوات على نشرها، بعد ثبوت عدم صحة ودقة المعلومات الواردة فيها.
- قناة العربية ذاتها نشرت عام 2018 خبر سحب التليجراف لادعاء ملكية سيف الإسلام للقصر استنادًا لعدم صحة المعلومات الواردة بالتقارير، ثم عادت اليوم ونشرت خبر ملكيته للعقيد القذافي.
- أول وآخر زيارة للعقيد معمر القذافي إلى بريطانيا كانت عام 1966 والتي أوفد حينها لدورة تدريبية وقت أن كان طالبًا بالكلية العسكرية.
- لماذا يقوم العقيد القذافي بشراء قصر في #بريطانيا وهو لم يقم حتى بزيارتها طيلة فترة حكمه؟
- العقيد معمر القذافي لا يمتلك أي قصور أو حسابات بنكية داخل أو خارج #ليبيا حتى يتم الادعاء الآن بملكيته لهذا القصر.
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