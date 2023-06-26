| نواب يؤيدّون قرار حكومة حماد بشأن الحجز على إيرادات النفط

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2023/06/26 على الساعة 09:25

ليبيا المستقبل: استنكر 73 نائبا ترتيب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الدبيبة، التزامات مالية على الدولة دون ميزانية معتمدة من مجلس النواب.

وأيد النواب إجراءات الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حمّاد باللجوء للقضاء للحجز إداريًّا على إيرادات النفط، معللين ذلك بحفظها و”منع حكومة الدبيبة من العبث بها”.



كما طالب النواب، وفق بيان مشترك،النائب العام بالتحقيق في مخالفاتها المالية الواردة في تقرير الرقابة المالية 2022 الصادر مؤخرا.