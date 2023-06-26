العريبي: على حكومة حماد المضي قدما في إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط

ليبيا- أكد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي دعمه لخطوات وإجراءات حكومة الاستقرار للتوزيع العادل للثروات على الشعب الليبي.

العريبي دعا في بيان طالعت فحواه صحيفة المرصد وزارة التخطيط والمالية في حكومة الاستقرار إلى المضي قدما في إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده بعد أن فاقت الـ130 مليار دينار لافتا إلى أن هذا يهدف لمنع العبث بها وصرفها في غير ما ينفع الشعب الليبي.

ووفقا للبيان تأتي دعوة الحجز بالتماشي مع أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970 واستنادا للمادة الـ8 من الإعلان الدستوري المعنية بإقرار مبدأ التوزيع العادل للثروات وقرار مجلس النواب رقم 49 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مؤسسة النفط لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها.

وبحسب البيان أرجع العريبي هذه الإجراءات لـ”عبث” حكومة تصريف الأعمال بمصادر دخل الشعب الليبي.