وزارة العمل الليبية: 86% من العاملين في البريد لديهم ازدواج وظيفي

قالت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، إن 86% من العاملين في الشركة الليبية للبريد والتقنية القابضة لديهم ازدواج وظيفي، بواقع 142 من 166 موظفاً.

ونشرت الوزارة نتائج الحملات التفتيشية التي استهدفت رصد الازدواجية الوظيفية للعاملين بالشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والمعلوماتية، والمصارف التجارية.

وبحسب ما نشرته وزارة العمل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد، تراوحت النسبة في باقي شركات الاتصالات، بين 6 و17%، بإجمالي 1092 موظفاً، من أصل 11 ألفاً و434 موظفاً.

وفي المصارف التجارية، تبين وجود 140 من أصل 279 موظفاً في مصرف النوران لديهم ازدواج وظيفي، بنسبة 35%، ثم جاء مصرف الإسلامي ثانياً بنسبة 32% بواقع 184 من 575 موظفا.

وتراوحت النسبة في المصارف المتبقية بين 2 و27%، وذلك بإجمالي 2148 موظفا لديهم ازدواج وظيفي من أصل 22 ألفا و828 موظفا.