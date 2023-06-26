معزب: لن تجرى الانتخابات خلال هذا العام 

الوطن|رصد

قال عضو مجلس الدولة “محمد معزب” إن المهلة التي أعطيت لإصدار القوانين والاتفاق عليها أقصاها منتصف شهر يونيو .

وأضاف معزب في تصريحات صحفية أن لجنة 6+6 لم تستطع إنجاز قوانين توافقية منوهاً أن “عقيلة صالح” لا يريد الاعتراف أنها فشلت.

وتابع” لن تجرى الانتخابات خلال هذا العام وأقل تقدير لإجرائها بعد التوافق سيكون خلال منتصف العام المقبل”.

وأشار أن عقيلة صالح أصدر قانونا في التعديل الثالث عشر أن الانتخابات تجرى بعد إصدار القوانين بـ8 أشهر ولهذا لن تكون هناك انتخابات هذا العام.

وختم ” هناك طعن في التعديل الثالث عشر سيتم البت فيه خلال أشهر قليلة من الدائرة الدستورية”.