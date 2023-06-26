الارصاد توضح حالة الطقس وتغييرات الحرارة في ليبيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بدايةً من اليوم الاثنين 26 يونيو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث الأجواء صيفية معتدلة أول أيام العيد على كامل البلاد، وتشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الخميس خاصة على الدواخل لمناطق غرب ليبيا مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق القريبة من الساحل.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-29) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا ومابين (31-36) مْ على الدواخل ، وتسجل ارتفاع تدريجي |(2-4) درجات مئوية من بداية من يوم الخميس خاصة على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ على اغلب المناطق مع رطوبة عالية نسبيا على الساحل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الجمعة.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-39) مْ.