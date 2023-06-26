توقعات الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية معتدلة أول أيام العيد على كامل ليبيا.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس خاصة على الدواخل لمناطق غرب ليبيا، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق القريبة من الساحل.

وقال إن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها الفصلية لشهر يونيو وتتراوح على المناطق الساحلية ما بين 26 و29 مئوية مع رطوبة عالية نسبيا، وما بين 31 و35 على الدواخل، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين 38 و42 مئوية.

وتوقع المركز، تتكاثر السحب اليوم الإثنين من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، لافتا إلى احتمالية سقوط زخات خفيفة من المطر على بعض مناطق الجبل وظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر، وبعض مناطق الساحل الغربي.