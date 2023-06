القبض على زعيم تشكيل عصابي في باكستان يدير شبكة تهريب من ليبيا إلى إيطاليا

قبضت السلطات الباكستانية على زعيم تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، في قضية مقتل مواطنين باكستانيين في قارب هجرة كان متجها لإيطاليا.

وكشفت التحقيقات الفيدرالية عن مهام زعيم تلك العصابة “سعيد سونيارا” والذي تعود أصوله إلى مدينة “جوجرات” وهي إدارة الشبكة بمساعدة ولديه أحدهما يقيم في إيطاليا والآخر في ليبيا.

وجرت عملية القبض من قبل دائرة التحقيقات بناءً على المعلومات الواردة من أفراد عائلات ضحايا حادث القارب قبالة الساحل الليبي، أثناء توجههم إلى إيطاليا قبل أربعة أشهر، مشيرة إلى أن أفراد العصابة “حمزة سنيارا وبلال سنيارا وكاشف سنيارا وفرحان علي” جميعهم مقيمين في ليبيا إلى جانب فتاة تدعى آفاق مقيمة حاليا في إيطاليا وفق التقرير.

وذكر التقرير أن السلطات الباكستانية تسعى إلى التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة من السلطات الإيطالية ضد المتاجرين بالبشر المقيمين فيها، للبدء في عملية إصدار أوامر الاعتقال الحمراء الدولية “الإنتربول” في حقهم.

المصدر: وكالة التحقيق الفيدرالية الباكستانية

