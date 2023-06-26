4 أيام أجازة عيد الأضحى المبارك بكافة المؤسسات الليبية عدا الصحية والأمنية

حدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة كعطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة بالدولة لمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك في القرار رقم 275 للعام 2023، المنشور على صفحة “حكومتنا” في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

واستثنى القرار المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حقوق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

وأمس، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة عطلة رسمية، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأصدر أسامة حماد قراراً، رقم 20 بشأن تحديد عطلة الوقوف بعرفة وعيد الأضحى، نص على أن يوم الثلاثاء المقبل (وقفة عرفات)، وأيام الأربعاء والخميس والجمعة (عيد الأضحى) إجازة رسمية في كافة الوزارات والهيئات العامة وكافة المؤسسات الحكومية، بحسب بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك.

واستنثى القرار المرافق الصحية والجهات الأمنية التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك، مع حفظ حقوق العاملين بتلك الجهات في الحصول على مقابل عمل عن هذا اليوم طبقًا لأحكام التشريعات النافذة.