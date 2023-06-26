“الدبيبة” يطلق مبادرة تطويرية وإبداعية للقطاع الخاص 

الوطن| متابعات

أطلق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في حكومة منتهية الولاية مبادرة تتيح للقطاع الخاص ممن لديهم أفكار تطويرية وإبداعية عرضها على الحكومة ومسؤوليها.

واطلع الدبيبة خلال المبادرة على مقترح مشروع الري المحوري لزراعة القمح والشعير باستخدام الطاقة الشمسية، المقدم من إحدى الشركات الليبية الخاصة.

ويهدف مشروع الري المحوري، إلى إحداث تنمية خاصة في مناطق الجنوب الليبي في إطار اهتمام رئيس الوزراء بتمكين الشباب من خلال دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

كما تبحث مبادرة الري المحوري، فرص تمكين الشباب للمشروعات للصغرى والمتوسطة في المجال الزراعي، خاصة في مناطق الجنوب في زراعة الحبوب، كونها عنصرا أساسيا في الصناعات الغذائية، وعملها بالطاقة الشمسية.

وشهد الاجتماع، حضور كل من وزير الشباب فتح الله الزني، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ومقرر المجلس الأعلى للطاقة الطاهر الباعور، و رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) عبدالمجيد مليقطة.

علماً أن منصة “حكومتنا” التابعة للحكومة المنتهية، ستخصص وسيلة لاستقبال مقترحات القطاع الخاص الراغبين لعرضها على الحكومة عبر لجنة ستنشأ بالخصوص.