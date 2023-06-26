مدير أمن بنغازي يقف على الخطة الأمنية لعيد الأضحى المُبارك

اجتمع مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ الأحد، بقاعة الإجتماعات بديوان مديرية أمن بنغازي برؤساء الأقسام والمراكز التابعين لمديرية أمن بنغازي.

حضر الإجتماع مساعد الشؤون الأمنية لواء عاطف احبارة ورئيس غرفة العمليات الأمنية لواء سالم الهدار، ونُوقش خلال الإجتماع تنفيذ الخطة الأمنية المُصغرة خلال عيد الأضحى المُبارك من حيث التأمين وتسهيل حركة ومُعالجة بعض المختنقات.

واستمع مدير الأمن للمشاكل التي تعاني منها بعض المراكز والأقسام ووعد المدير بحلحلة هذه المشاكل وتقديم الدعم الكامل لكافة مُكونات مديرية الأمن.