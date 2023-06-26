الكيلاني: مشروع السكك الحديدية سيكون الثاني على مستوى الدخل في ليبيا بعد النفط

طالب رئيس مجلس إدارة مشروع السكك الحديدية سعيد الكيلاني، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة تخصيص ميزانية لاستئناف تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن المشروع كان ضمن مشاريع متوقفة منذ عام 2011م.

وقال الكيلاني، في تصريحات صحفية: “مشروع السكك الحديدية أنشئ سنة 2003، وبدأت عمليات التنفيذ آنذاك والتي تتراوح نسبتها ما بين 15 و20 و 30 في المئة، في مختلف بلديات ليبيا، وكل شيء توقف نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد عام 2011، وجرى قفل المواقع، وتعرضت الشركات المُنفذة للمشروع، للسرقة والنهب، حيث قام بعض المواطنين بالاعتداء على مسارات الخطوط والمحطات الخاصة بهذا المشروع بعد 2011م”.

وأضاف “عدم تخصيص ميزانية للمشروع منذ 2011، فاقم المشاكل التي يعاني منها على مستوى التنفيذ، واستكماله مرتبط بالتمويل والميزانية مع إدراكنا أن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وظروف استثنائية، وهناك إمكانية لاستكمال المشروع خلال المدة من 5 إلى 10 سنوات من عودة الشركات بعد التفاوض معها، فالهدف منه هو بناء شبكة خطوط حديدية متطورة تغطي التراب الليبي، وربطها بدول الجوار ودول العالم”.

وتابع “هذا المشروع سيكون ثاني مشروع على مستوى الدخل في ليبيا بعد النفط، وسيدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية، حيث له أهمية كبرى وسيربط كل مدن ليبيا ببعضها البعض، ويربط ليبيا بدول الجوار والعالم الخارجي، وستكون البلاد بوابة عبور بين إفريقيا وأوروبا”.

واستطرد “عدم وجود جهاز أمني لحماية المشروع جعله عرضة للسرقة والتعديات، وكافة آليات ومعدات المشروع سُرقت ونُهبت، وعملية إزالة العوائق ووقف التعديات على المشروع الحديدي انطلقت الآن في مصراتة وسرت والخمس وبنغازي، وبعدها ستنتقل إلى المنطقة الغربية والجنوب، ولابد من تسريع صدور الإذن بعودة الشركات الأجنبية والتواصل معها ودعوتها للعودة والتفاوض”.