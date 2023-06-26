يونيسف تقول إن الاتحاد الأوروبي سيساهم بمبلغ 1.5 مليون يورو لدعم أول مسح جماعي متعدد المؤشرات في ليبيا

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أعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة، أن الاتحاد الأوروبي سيساهم بمبلغ 1.5 مليون يورو لدعم المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الأول في ليبيا، حسبما أعلنته اليونيسف يوم الأحد.

تم تطوير المسح العنقودي متعدد المؤشرات من قبل اليونيسف لمساعدة البلدان في سد فجوات البيانات لرصد العديد من مؤشرات التنمية البشرية الرئيسية ولجمع البيانات الأساسية حول الوضع العام للأطفال والنساء.

وقالت يونيسيف إن المسح العنقودي مصدر غني للمعلومات حول أهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع حوالي 33 مؤشرًا ذات صلة بأهداف التنمية المستدامة.

وفقًا ليونيسف، فإن المسح متعدد المؤشرات “سيمكن التخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى وجه الخصوص نحو إعمال حقوق الأطفال.”

وستقوم يونيسف، بالشراكة مع مكتب الإحصاء والتعداد، بإجراء مسح متعدد المؤشرا، وهو برنامج مسح دولي للأسر طورته يونيسف في التسعينيات.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمسح العنقودي متعدد المؤشرات بنحو 3 ملايين دولار أمريكي.