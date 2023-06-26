دبيبة يطلق مبادرة تتيح للقطاع الخاص تقديم مقترحات لتطوير المؤسسات الليبية

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم الإثنين، مبادرة تتيح للقطاع الخاص عرض أفكار تطويرية وإبداعية على الحكومة ومسؤوليها.

وحسب بيان الحكومة على صفحتها بموقع فيسبوك، جاء ذلك خلال اطلاعه على مقترح مشروع الري المحوري لزراعة القمح والشعير باستخدام الطاقة الشمسية، المقدم من إحدى الشركات الليبية الخاصة.

ويهدف مشروع الري المحوري إلى إحداث تنمية خصوصا في مناطق الجنوب الليبي، في إطار دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في المجال الزراعي، خصوصا زراعة الحبوب في الجنوب كونها عنصرا أساسيا في الصناعات الغذائية، وعملها بالطاقة الشمسية.

وخصصت الحكومة منصة “حكومتنا” كوسيلة لاستقبال مقترحات شركات القطاع الخاص الراغبة في عرضها على الحكومة عبر لجنة ستُنشأ بالخصوص.

وحضر الاجتماع، وزير الشباب فتح الله الزني، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل بوشيحة، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، ومقرر المجلس الأعلى للطاقة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص.