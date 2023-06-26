الدبيبة يطلع على مقترح مشروع الري المحوري لزراعة الحبوب بالجنوب

شارك رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، في جلسة علمية للإطلاع على مقترح مشروع الري المحوري لزراعة القمح والشعير باستخدام الطاقة الشمسية، المقدم من إحدى الشركات الليبية الخاصة.

ويهدف مشروع الري المحوري، إلى إحداث تنمية خاصة في مناطق الجنوب الليبي في إطار الإهتمام بتمكين الشباب من خلال دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، خاصة في مناطق الجنوب في زراعة الحبوب، كونها عنصرا أساسيا في الصناعات الغذائية، وعملها بالطاقة الشمسية.

وأعلن الدبيبة عن مبادرة تتيح للقطاع الخاص ممن لديهم أفكار تطويرية وإبداعية عرضها على الحكومة ومسؤوليها، وستخصص منصة حكومتنا وسيلة لاستقبال مقترحات القطاع الخاص الراغبين لعرضها على الحكومة عبر لجنة ستنشأ بالخصوص.