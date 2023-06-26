وفد من قبيلة العرفة يطالب «عقيلة» بتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً من المجلس الأعلى لقبيلة العرفة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث أطلع عقيلة، الوفد على آخر المستجدات السياسية في البلاد ومجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية.

وعبر وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة، عن دعمه وتأييده لرئيس مجلس النواب على جهوده ومواقفه الوطنية.

وأكد الوفد، أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي، معلناً تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب.

كما طالب الوفد، بتشكيل حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي ختام اللقاء، كرم وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بدرع تقديراً لمواقفه الوطنية الثابتة .