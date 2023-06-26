صالح يبحث مع وفد من قبيلة العرفة المستجدات بليبيا

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع وفد من المجلس الأعلى لقبيلة العرفة مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أطلع الوفد خلال اللقاء الذي جرى في مدينة القبة على آخر المستجدات السياسية في البلاد ومجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية.

وعبر وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة عن دعمه وتأييده لرئيس مجلس النواب على جهوده ومواقفه الوطنية، وأكد الوفد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي، كما أكد تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب، مطالباً بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.