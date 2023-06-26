الجيش السوداني يدمر معسكر للدعم السريع في الحدود السودانية الليبية

افادت مصادر عسكرية سودانية مطلعة ان الجيش السوداني دمر بالطيران الحربي معسكرا لقوات الدعم السريع السودانية في الحدود السودانية الليبية.

كما أفادت مصادر عسكرية عن اشتباكات بالطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة.

والاثنين، أعلن الجيش السوداني، سيطرة قوات الدعم السريع على مقر “رئاسة الاحتياطي المركزي” التابعة للشرطة السودانية جنوبي الخرطوم، وذلك بعد معارك استمرت لثلاثة أيام.

والأحد، أعلنت “الدعم السريع” سيطرتها على مقر رئاسة الاحتياطي المركزي جنوبي الخرطوم و”استيلائها على عدد من المركبات والأسلحة والذخائر” بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني.

وقال الجيش في بيان: “في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأعراف الحرب، استولت المليشيا المتمردة (الدعم السريع) أمس الأحد، على أحد مقرات الشرطة السودانية بعد مهاجمتها لثلاثة أيام متواصلة”.

وأضاف: “علما أن مرافق الشرطة في جميع أنحاء العالم تعتبر مرافق خدمية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية”.