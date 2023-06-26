أعلنت الأمم المتحدة انخفاض عدد النازحين داخليا في ليبيا بنسبة 60.4 بالمئة خلال العام 2022.

وأكدت الأمم المتحدة في تقريرها السنوي للعام 2022 انخفاض عدد النازحين داخليا من 316,000 بداية 2020 إلى 125,000 في ديسمبر 2022.

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجـود معظـم النازحيـن الباقيـن فـي بنغـازي ومصراتـة وطرابلــس مبينة أن العوائــق النظاميــة التــي تحــول دون عودة النازحين أو إدماجهم محليا لاتزال تتطلــب زيــادة تخصيـص مـوارد مـن جانـب السـلطات الوطنيـة لإيجاد حلــول دائمــة للنازحيــن.

وبينت الأمم المتحدة أنه اعتبارا من ديســمبر 2022 تــم تقديــر إجمالــي المهاجريــن الموجوديــن فــي ليبيا ب 694,398 موضحة أن النيجـر ومصـر والسـودان وتشـاد ونيجيريـا أكثـر الجنسـيات تمثيـلا بيـن المهاجريـن فـي ليبيا.

وشددت الأمم المتحدة على انخفاض عــدد المهاجريــن واللاجئين الذيــن تـم اعتراضهـم فـي البحـر الأبيـض المتوسـط وإعادتهـم مـن قبـل السـلطات الليبيـة مـن 30,990 شـخصا فـي عــام 2021 إلــى 24,788 فــي عــام 2022 مــن خــلال 263 عمليـة اعتـراض.

وأشارت الأمم المتحدة إلى استمرار المهاجرين واللاجئين خلال هـذه العمليـات وبالتحديـد عقـب عمليـات الإنزال فـي مواجهـة مخـاوف خطيـرة تتعلـق بحقـوق الإنسـان والحمايــة، بمــا فــي ذلــك الاحتجــاز التعســفي فــي ظـروف غيـر إنسـانية مـع تقييـد المسـاعدات الإنسـانية والتعــرض لمخاطــر عاليــة مــن التعذيــب والعمــل القســري والابتــزاز والعنــف الجنســي والإتجــار بالبشــرمـن قبـل الجماعـات المسـلحة والمهربيـن عبـر الحـدود الوطنيــة وأطــراف أخــرى