زيننغا لـ نساء ليبيا: داعون لتمكين المرأة وزيادة تمثيلها في الانتخابات المقبلة

ليبيا- التقى “رايزدون زيننغا” نائب المبعوث الأممي بممثلات عن المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية.

بيان صحفي صدر عن البعثة الأممية اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد مشاركة الممثلات آراءهن مع “زيننغا” بشأن القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية ومخرجات عمل لجنة “6+6” بما فيها الكوتا النسائية وضمان اضطلاع المرأة بدور أكبر في صنع القرار.

ونقل البيان عن “زيننغا” تأكيده استمرار البعثة في دعواتها إلى تمكين المرأة وزيادة تمثيلها في الانتخابات المقبلة فيما طالبت النساء الأممية ببناء قدراتهن وصانعات القرار الشابات وزيادة انخراط المسؤولين في ليبيا في توسيع الحيز السياسي المتاح للنساء.