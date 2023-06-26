الطقس في ليبيا.. أجواء صيفية معتدلة والحرارة تصل لـ 42 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء الأجواء صيفية معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 26 و42 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على بعض الساحل من طرابلس إلى سرت، الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الأجواء معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا وتتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على الداوخل.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر يتخللها أحيانا سقوط زخات خفيفة من المطر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و29 درجة مئوية على معظم المناطق مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح درجات الجرارة بين 38 و42 درجة مئوية وتسجل تراجعا غدا.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية.