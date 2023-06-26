سفير روما: سأعمل بحماس على تعزيز العلاقات بين الشعبي الليبي والإيطالي

أكد سفير إيطاليا الجديد لدى ليبيا جان لوكا البيريني أنه سيعمل بحماس على تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيطالي والليبي باسم الصداقة والانفتاح المتبادل والروح الحقيقية للتعاون المتكافئ والمنفعة المتبادلة.

وبينت سفارة إيطاليا لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “فيسبوك” أن سفير إيطاليا قدم اليوم الاثنين أوراق الاعتماد إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد منفي.

واعتمد رئيس المجلس الرئاسي، أوراق خمسة سفراء جُدد لدى ليبيا هم سفير روسيا “إدار أغانين”، سفير إيطاليا “جان لوكا البيريني”، سفير غانا “مارك مايكل انتسي”، سفير بنقلاديش “أبو الحسنات محمد خير البشير”، سفير الفاتيكان “المونسينيرو سافيو اسف سيلا“.