عبد الكافي: فرصة ذهبية تلوح أمام القادة العسكريين لبدء عملية واسعة بهدف طرد “فاغنر” من ليبيا

ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا ، إن فرصة ذهبية وحقيقية تلوح أمام القادة العسكريين والسياسيين الليبيين، لبدء عملية واسعة بهدف طرد مرتزقة فاغنر الروسية من الأراضي الليبية، على ضوء الخلاف والتوتر بين قيادتهم بزعامة يفغيني بريغوجين، والكرملين.

عبدالكافي أكد في تصريح لموقع “عربي21″، أن فرصة حقيقة “قُدمت على طبق من ذهب” للقيادة العسكرية والسياسية الليبية لتقليم دور مرتزقة الفاغنر، وطردهم من البلاد، عبر إجراء عملية عسكرية “دقيقة جداً” ضد مواقعهم وأماكن سيطرتهم.

ورأى أن فاغنر لن يجدوا في هذه الظروف دعماً من روسيا، ومن الناحية العسكرية لن يستطيع هؤلاء فتح عدة جبهات في آن واحد، سواء داخل الأراضي الليبية أو في روسيا أو في أوكرانيا، ولذلك فإن وضعهم الآن في أشد حالات الضعف.

ودعا الحكومة في طرابلس والقيادة السياسية إلى الاستثمار الآن في الوضع المتأزم لمرتزقة فاغنر، دون إضاعة الوقت، على أن تشمل العملية أيضاً ملاحقة المرتزقة الأفارقة، وكل من تورط بجلبهم داخل الأراضي الليبية حسب قوله.

وأكد أن “العملية الليبية” ستجد المساندة الدولية والإقليمية بشأن إنهاء دور المرتزقة الروس على الأراضي الليبية، وإلغاء تواجدهم في منطقة شمال أفريقيا بالكامل.

وشدد على أن التصعيد الأخير في روسيا بين الجيش الروسي ومرتزقة فاغنر بالتأكيد سيكون له تداعيات على الأوضاع، ليس فقط في ليبيا، ولكن أيضاً في العديد من الدول الأفريقية المتواجدة بها هذه عناصر مرتزقة فاغنر، والذين يشكلون طبعاً جيشاً غير معلن لروسيا.

وفي ظل التطورات والتصعيد الأخير والخلاف الحاد بين فاغنر والكرملين، اعتقد عبدالكافي أن روسيا ستحجب الدعم عن فاغنر، وهذا من شأنه أن يحدث خللاً كبيراً جداً في استراتيجية روسيا بشأن التمدد في بعض الدول الأفريقية، لا سيما ليبيا.