الانتخابات والإنفاق الحكومي أبرز مباحثات “الدبيبة” مع المبعوث الفرنسي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع المبعوث الفرنسي “بول سولير” ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، إلى جانب الوضع الأمني في البلاد.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة، فقد أكد المبعوث الفرنسي دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص بلاده على استمرار التواصل معها في ملف الانتخابات لإنجاحها، وفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

ونقل المكتب الإعلامي للحكومة عن الدبيبة تأكيده ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، قائلا إن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يوجه بشكل مباشر ومتساو إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد، على حد وصفه.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

