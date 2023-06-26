“دبيبة” يبحث مبعوث الرئيس الفرنسي ملف الانتخابات الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الاثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلام لرئيس الحكومة إن دبيبة، بحث مع المبعوث الفرنسي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكداً حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة، وسط حالة من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة ونزيهة.

من جانبه، نقل المبعوث الفرنسي إلى ليبيا تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً دعم باريس لجهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية وحرص فرنسا على استمرار التواصل مع حكومة الوحدة في ملف الانتخابات المرتقبة.

كما تطرق الطرفان، إلى ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه دبيبة، إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكداً أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.

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