“المنفي” يؤكد للسفير الروسي الجديد “أغانين” دور روسيا باستقرار الأوضاع في ليبيا

الوطن| رصد

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، خلال سفير الاتحاد الروسي الجديد لدى ليبيا “إدار أغانين”، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الاوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.

بدوره أشاد السفير الروسي الجديد لدى ليبيا، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد، عقب مراسم قبول اوراق اعتماده سفيراً لبلاده، حيث نقل للمنفي تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.