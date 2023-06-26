سفير إيطاليا الجديد: سأعمل في ليبيا باسم الصداقة والانفتاح المتبادل

أعلنت السفارة الإيطالية، عن اعتماد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى سفيرها الجديد لدى ليبيا جان لوكا البيريني.

وقال السفارة الإيطالية، عبر حسابها على “تويتر”:” تشرف سفير إيطاليا جان لوكا البيريني اليوم بتقديم أوراق الاعتماد إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد منفي “.

وقال السفير الجديد:” سأعمل بحماس على تعزيز العلاقات بين الشعبين الإيطالي والليبي باسم الصداقة والانفتاح المتبادل والروح الحقيقية للتعاون المتكافئ والمنفعة المتبادلة”.

وكان المنفي، اعتمد اليوم الإثنين، أوراق خمسة سفراء جُدد وهم سفير روسيا “إدار أغانين”، سفير جمهورية إيطاليا “جيانلوكا ألبريني”، وسفير جمهورية غانا “مارك مايكل انتسي”، وسفير جمهورية بنجلاديش “أبو الحسنات محمد خير البشير”، وسفير دولة الفاتيكان “المونسينيرو سافيو اسف سيلا”.