مبعوث الرئيس الفرنسي: ندعم السيادة الليبية وقراراتها

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” عن دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المبعوث الفرنسي عبر عن ترحيبه بقوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة 6+6 والعمل الّذي أُنجز حتى الآن مبينا أن ذلك تجلى من خلال إشادة المندوب الفرنسي في جلسة مجلس الأمن بنتائج اللجنة المشتركة وجهودها.

وأكد المندوب الفرنسي دعم بلاده للسيادة الليبية وقراراتها، معربا عن أمله أن يستمر العمل حتى وضع خارطة طريق لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت.

وقدم المشري مقترحًا لخارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات سيعرض على المجلسيْن لتنقيحه واعتماده.