معزب: لن تكون هناك انتخابات هذا العام

ليببا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب،إن المهلة التي أعطيت لإصدار القوانين والاتفاق عليها أقصاها منتصف شهر يونيو.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “فبرابر” ، أوضح أن لجنة”6+6″ لم تستطع إنجاز قوانين توافقية وعقيلة صالح لا يريد الاعتراف أنها فشلت،على حد قوله.

ورأى أن الانتخابات لن تجري خلال هذا العام وأقل تقدير لإجرائها بعد التوافق سيكون خلال منتصف العام المقبل.

وقال معزب :” عقيلة صالح أصدر قانونا في التعديل الثالث عشر،والانتخابات ستجرى بعد إصدار القوانين بـ8 أشهر ولهذا لن تكون هناك انتخابات هذا العام”.

معزب أشار إلى أن هناك طعنا في التعديل الثالث عشر سيتم البت فيه خلال أشهر قليلة من الدائرة الدستورية.