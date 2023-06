قال السفير الروسي الجديد لدى ليبيا “أيدار أغانين” إن الوجود الدبلوماسي لبلاده عاد بالكامل وذلك من خلال عمل السفارة في طرابلس.

وذكر أغانين في تصريح لوكالة سبوتنيك عقب اعتماده سفيرا لدى ليبيا، أنهم سيعملون على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا، مشيرا إلى أن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير.

وتابع أغانين أن ليييا انتقلت عملياً من مرحلة الحرب إلى مرحلة التطور السلمي، وأن جميع الاختلافات بين السياسيين الليبيين يتم تسويتها عبر الحوار.

وأشار أغانين إلى عزمه إقامة اتصالات واسعة النطاق مع ممثلي الأطراف المحلية، قائلا إن الليبيين مهتمون بالحوار مع موسكو والاستماع إلى تقييم وجهة النظر الروسية إزاء الوضع الليبي.

وأوضح أغانين أن المهمة الأولى له وللعاملين في السفارة هي إعادة العلاقات الروسية الليبية إلى المستوى السابق التي كانت عليه.

وأكد أغانين على ضرورة جلوس البلدين معًا ومناقشة مجالات التفاعل التي تهم كلا الجانبين، لتحديد خطوات ملموسة، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” تسلم أوراق 5 سفراء جدد لدى ليبيا، بينهم السفير الروسي أيدار أغانين.

المصدر: وكالة “سبوتنيك” الروسية

The post عقب اعتماده رسميا.. سفير روسيا: سنجري اتصالات واسعة مع مختلف الأطراف الليبية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار