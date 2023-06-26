المجلس الأعلى لقبيلة العرفة يلتقي عقيلة صالح.. ويطالب بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات الليبية

طالب وفد من المجلس الأعلى لقبيلة العرفة، بحكومة موحدة لإتمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وبحسب ما جاء في بيان بشأن اللقاء نشره مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته بمدينة القبة.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث أطلع عقيلة ضيوفه من أعضاء المجلس الأعلى لقبيلة العرفة على آخر المستجدات السياسية في البلاد ومجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية.

وعبر وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة عن دعمه وتأييده لرئيس مجلس النواب على جهوده ومواقفه الوطنية، مؤكداً أن البرلمان هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي.

وأيد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مزامنة وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب، مطالباً بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في ليبيا من أجل إطلاعهم على المستجدات والأوضاع السياسية في البلاد.

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