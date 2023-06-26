المشير “حفتر” يهنئ الفريق “البرهان” بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوطن| رصد

أرسل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المشير حفتر “أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات مصحوبة بدعائي لله عز وجل أن يكون عيد خير واستقرار وتقدم لبلادنا ولبلدكم وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات”

وأضاف “في الوقت الذي أتقدم لكم فيه بهذه التهنئة ونحن نتابع في ليبيا ما يجري من أحداث في بلدنا الشقيق السودان فأننا نأمل أن يكون هذا العيد نهاية لصوت الرصاص وعودة الاستقرار والأمن للشعب السوداني وأن يتألف الأخوة ويتجهوا إلى لغة الحوار والبحث عن سبل الخروج من هذه الأزمة بعيدا عن التدخلات والأجندات التي تزيد في الفرقة والانقسام بين اخوتنا في السودان”.