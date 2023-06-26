مؤسسة النفط تعلن إنتاج الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 206 ألف برميل يوميًا فيما بلغ إنتاج المكثفات 57 ألف برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليار و 101 مليون قدم مكعب.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء من الغاز الطبيعي بلغ 899 مليون قدم مكعب فيما بلغ استهلاك المؤسسة الوطنية للنفط 118 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى 61 مليون قدم مكعب وبلغ استهلاك مصانع الإسمنت 23 مليون قدم مكعب.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.