الشطشاط عن خطوة إيقاف النفط: قد تحصد مؤيدين بسبب الشعور بالتهميش

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جمال الشطشاط أن خطوة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بإيقاف النفط يمكن أن تلقى آذاناً مصغية في شرق ليبيا أكثر من غربها، وربما تحصد مؤيدين حتى في الجنوب بسبب الشعور بالتهميش المالي، خصوصاً بعد الكوارث التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.

الشطشاط وفي تصريحات نقلها موقع ” اندبندنت عربية” ،قال :”لكنني أرى أن تنفيذ هذا التهديد وإغلاق حقول النفط يبقى محل شك بسبب التعطش الدولي للطاقة، والرعب الذي تعيشه الأسواق منذ بداية الحرب في أوكرانيا، والذي سيدفع قوى دولية وإقليمية إلى التحرك ومنع وقف صادرات ليبيا التي إذا تم تجميدها سترتفع أسعار الخام بشكل فوري، وهو ما لا يمكن السماح بحدوثه أبداً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخصوصاً في أوروبا”.