المنفي يعتمد سفراء 11 دولة خلال أسبوع

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” أوراق قبول 5 سفراء جدد لدى ليبيا.

وتقدم بأوراق الاعتماد كلا من سفير روسيا “إدار أغانين”، وسفير جمهورية إيطاليا “جيانلوكا ألبريني”، وسفير جمهورية غانا “مارك مايكل انتسي”، وسفير جمهورية بنغلاديش “أبو الحسنات محمد خير البشير”، إلى جانب سفير دولة الفاتيكان “المونسينيرو سافيو اسف سيلا”.

وأكد المفني” خلال لقائه السفراء، على عمق العلاقات التي تربط تلك الدول دولهم بليبيا.

وكان المنفي قد اعتمد في الـ 22 من يونيو الحالي أوراق سفراء 6 دول لدى ليبيا وهم سفير جمهورية أوكرانيا “فولوديمير خومانتيس”، وسفير مملكة الدنمارك “دارين ريبر”، وسفير مملكة بلجيكا “فرانسوا دي مون”،وسفير جمهورية فنلندا “تيمو إيماري سبونن”، وسفير جمهورية فيتنام “نجوين هوي دونج”، وسفير جمهورية جيبوتي “أحمد علي بري”.

المصدر: منصة حكومتنا + المجلس الرئاسي

