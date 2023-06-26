مجلس النواب يصوت بالإجماع على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعدد من الطلبات المقدمة له

الوطن| رصد

عقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة رسمية مغلقة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة للتصويت بالاجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2023.

هذا و صوت المجلس بالاجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء باعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع علىاختيار خالد امراجع محمد المبروك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

كما صوت المجلس على طلب مقدم من عدد من السادة الأعضاء باعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، و صوت علىاختيار مجلس إدارة جديد برئاسة أحمد خليفة ابريدان.