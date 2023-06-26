المشير خليفة حفتر مهنئاً “البرهان” بعيد الأضحى: نأمل أن تكون هذه المناسبة نهاية لصوت الرصاص

بعث المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك إلى الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان” رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية.

وقال القائد العام، في برقية التهنئة:” أتقدم لكم بأحر التهاني والتبريكات مصحوبة بدعائي لله عزل وجل أن يكون عيد خير واستقرار وتقدم لبلادنا ولبلدكم، وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف القائد العام:” في الوقت الذي أتقدم لكم فيه بهذه التهنئة، نحن في ليبيا نتابع ما يجري من أحداث في بلدنا الشقيق السودان، ونأمل أن يكون هذا العيد نهاية لصوت الرصاص وعودة الاستقرار للشعب السوداني.

وتابع القائد العام، في برقيته:” نأمل أن يتألف الأخوة ويتوجهوا إلى لغة الحوار والبحث عن سبيل الخروج من هذه الأزمة، بعيداً عن التدخلات والأجندات التي تزيد من الفرقة والانقسام بين أخوتنا في السودان.