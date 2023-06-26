اللجنة الطبية لبعثة الحج الليبية: ثلاثة حجاج حالتهم حرجة

استعرض رئيس اللجنة الطبية لبعثة الحج الليبية حيدر السائح الأوضاع الصحية للحجاج الليبيين البالغ عددهم 8000 حاج تقريبا منهم 3 حالتهم حرجة.

وتحدث السائح في تسجيل مصور عن حالة الحاجة منى القذافي قائلا إنها مصابة بورم في الدماغ مؤكدا أنه تم نقلها للمستشفى بسيارة إسعاف منذ وصولها إلى المملكة حيث أن وضعها الصحي حرج وتم إيوائها بمستشفى الملك عبد العزيز.

وأشار السائح إلى أنه يتم متابعة حالتها وأشار إلى أنه تقرر خروجها من المستشفى إلا أن البعثة حاولت أن تجد لها غرفة فندقية خاصة بها وبإبنها لكنها لم تتمكن بسبب الزحام فطلبت البعثة من المستشفى تأجيل خروجها.

ولفت السائح إلى أن وضع الحالة مستقر نوعا ما رغم فقدها للوعي وأشار إلى أنه سيتم نقلها يوم عرفة بسيارة إسعاف لأداء المناسك.

وشدد السائح على أنه لا يمكن إيواء بعض الحالات في عيادات خاصة وذلك بموجب توجيهات السلطات السعودية مشددا على أن جميع الحالات تحظى بنفس درجة الاهتمام.

وبين السائح أن العيادة الخارجية تولت الكشف عن أكثر من 5000 حالة وتم تحويل أكثر من 50 مريض للمستشفيات.