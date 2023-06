رئيس الدبلوماسية الإيطالية: يجب ضمان استقرار منطقة شمال إفريقيا عبر مشاركة أوروبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة أن تكون هناك مشاركة أوروبية فعالة لضمان استقرار منطقة شمال إفريقيا بأسرها، والحد من تدفقات الهجرة.

وخلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قال تاياني، إنه في الوقت الذي تستعر فيه الحرب على حدود أوروبا، يجب ألا ننسى أهمية الجبهة الجنوبية، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه الدول الأوروبية في منطقة اليحر المتوسط.

وتابع تاياني أن روسيا اليوم أصبحت أكثر ضعفا من السابق، حيث تشهد تصدعات في نظامها العسكري الذي يعتمد على مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية، وأن هذا الضعف سيظهر في أوكرانيا وشمال إفريقيا.

وأشار تاياني إلى أن تأثير مجموعة “فاغنر” الروسية كان ضاراً في شمال إفريقيا، وأنه أدى إلى زعزعة استقرار المنطقة والتأثير على تدفقات الهجرة.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية

