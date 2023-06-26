العمر مجرد رقم.. محمد وليد مصباح 81 عاماً يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة

شهدت امتحانات الثانوية العامة في ليبيا، حضور طالب يبلغ من العمر 81 عاماً، لم يمنعه عمره من استكمال دراسته.

الحاج محمد وليد سالم علي مصباح، البالغ من العمر 81 لم تمنعه سنوات عمره من استكمال دراسته، وهو أحد الطلاب الممتحنين بالشهادة الثانوية في مراقبة التربية والتعليم صبراتة تحت صفة قيد منازل.

وبحسب منشور عبر صفحة وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، ظهر الحاج محمد في لجنة الامتحان وبجواره مراقبين يظهران تقديرا لرغبته، وهو الموقف الذي لم يكن الوحيد هذا العام.

وسبق ونشر المركز الوطني للامتحانات في 3 يوليو الماضي صورة للحاج سالم العبار البالغ من العمر 65 عاما، الذي لم يمنعه عمله بجهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي.

وقال المركز الوطني للامتحانات في منشور له إن الطالب رغم كبر سنه وارتباطه بعمله لدى الحرس البلدي بمدينة بنغازي، فإن أمله في استكمال مسيرته الدراسية ما زال قائماً، خاصةً بعد تحصله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي منازل عام 1976.