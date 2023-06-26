السفير الروسي: نعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقاً مع ممثلي ليبيا

الوطن| رصد

أكد السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، أن الوجود الدبلوماسي الروسي في ليبيا عاد بالكامل، مشيراً إلى أن السفارة الروسية في العاصمة طرابلس ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا.

وقال أغانين إن الظروف الأمنية الآن أصبحت أفضل بكثير، و ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عملياً انتقلت إلى مرحلة التطور السلمي، حيث يجري تسوية الاختلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار.

وأضاف التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سوف نعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية.

وتابع أغانين أن السفارة الروسية تقوم بتنظيم عملها وتعتزم إقامة اتصالات أوسع نطاقا مع ممثلي ليبيا، مشيراً إلى أن الليبيين أيضاً مهتمون بالحوار مع روسيا والاستماع إلى تقييماتها ووجهة نظرها.