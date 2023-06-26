سفارة ليبيا تبدأ في إصدار بطاقة التسجيل القنصلي بفرنسا

قالت السفارة الليبية باريس إنها شرعت في إصدار بطاقة التسجيل القنصلي ​عملاً بنص القانون رقم (2) بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي لسنة 2001 ، وتنفيذاً لأحكام المادة رقم (14) من لائحتة التنفيذية، وحرصاً من السفارة في باريس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين المقيمين بالجمهورية الفرنسية، وفي إطار سعيها وحرصها على التواصل الدائم معهم، للبدء في عملية حصرهم والعمل على رعايتهم والإشراف على تكوين جسم قانوني يمثلهم مثلاً : رابطة أو جمعية أو اتحاد.

و​شرعت السفارة في إجراءات حصر وتسجيل المواطنين ، بسجلات القسم القنصلي بالسفارة ، تحت رقم قيد في السجل القنصلي للجالية، و تهيب السفارة الليبية في باريس بكافة المواطنين والمواطنات المقيمين بالجمهورية الفرنسية ، التواصل مع القسم القنصلي ، للقيد بالسجلات ، سواءً بالحضور الشخصي أو عن طريق الرابط الإلكتروني.