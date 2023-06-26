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بليحق يؤكد التصويت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الإثنين، أن المجلس صوت خلال جلسة اليوم بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم 05 لسنة 2023.م.

وأضاف بليحق أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار خالد امراجع محمد المبروك رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح المتحدث أن المجلس صوت بالإجماع على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بإعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني، كما تم التصويت بالإجماع على اختيار مجلس إدارة برئاسة أحمد خليفة حمد ابريدان.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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