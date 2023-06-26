دبرز: تهديدات حكومة حماد الموازية طابعها ابتزازي للحصول على المال

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز ،على بيان الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد بإغلاق النفط،قائلا:”حكومة موازية لا شرعية لها ولا يعترف بها إلا عقيلة والرجمة والمصريون الذين يتلاعبون بخبث تارة هنا وتارة هناك”.

دبرز وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أضاف:”تهديدات الحكومة الموازية طابعها ابتزازي للحصول على المال بأوامر من الرجمة التي تتبعها، وهي سيف مسلط على رقاب البرلمان والحكومة الموازية معا”.

واعتبر أن هذه التهديدات مرفوضة، خاصة فيما يتعلق بمصدر قوت الليبيين الوحيد، وهو النفط.

دبرز ختم :”سيُلاحَقون قضائيًّا أمام النائب العام حتما إذا ارتكبوا أي حماقة أو عبث في هذا الشأن”.