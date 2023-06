رابطة ضحايا ترهونة تدعو السلطات المحلية للتحرك ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

شددت رابطة ضحايا ترهونة على ضرورة أن تتحرك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

ودعت الرابطة في بيان لها بمناسبة مساندة ضحايا التعذيب، إلى محاسبة الجناة الذي يقفون وراء عمليات التعذيب من خلال نظام عدالة فعال.

وتابعت الرابطة أن مليشيات الكاني قامت بعمليات تعذيب لضحاياها، وسجنتهم في ظروف غير إنسانية، وهددتهم بالقتل هم وعائلاتهم، إضافة إلى ممارسة أشد أنواع الترهيب النفسي والتعذيب الجسدي.

وشددت الرابطة على أهمية إنصاف ضحايا مليشيات الكاني، خاصة أن الجناة ومرتكبي هذه الانتهاكات يتحركون بكل حرية في دول الجوار، بحسب تعبيرها.

