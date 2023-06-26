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سفير روسيا الجديد يشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الاثنين، سفير روسيا الجديد لدى ليبيا إدار أغانين، عقب مراسم قبول أوراق اعتماده سفيراً لبلاده، حيث نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير الروسي الجديد لدى ليبيا، أشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الأوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي استلم اليوم أوراق اعتماد سفراء ( إيطاليا – غانا – بنغلاديش – بنغلاديش – الفاتيكان ) الجدد لدى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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