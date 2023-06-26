إدارة السكك الحديدية تطالب حكومة “الدبيبة” المنتهية بميزانية لاستئناف تنفيذ المشروع

قال رئيس مجلس إدارة مشروع السكك الحديدية سعيد الكيلاني، إن المشروع لا يزال يواجه الكثير من العقبات والعوائق على المستويات المالية والفنية واللوجستية والأمنية ناهيك عن التعديات من قبل المواطنين.

وأضاف الكيلاني في تصريحات صحفية، أن عدم تخصيص ميزانية للمشروع منذ 2011، في إطار ميزانية التحول، فاقم من المشاكل التي يعاني منها المشروع على مستوى التنفيذ إلى جانب تعرض الخطوط للتلف.

ودعا الكيلاني حكومة الدبيبة إلى الاهتمام بمشروع السكك الحديدية وتخصيص الميزانية اللازمة لاستئناف عمليات التنفيذ.

كما أشار إلى أن عدم وجود جهاز أمني لحماية المشروع جعله عرضة للسرقة والتعديات، مؤكداً أن كافة آليات ومعدات المشروع وكافة محطات الشركة المقامة قد سُرقت ونُهبت.

وطالب الكيلاني بتكليف جهاز لحماية المشروع أو إنشاء جهاز خاص لحماية مشروع السكك الحديدية في ليبيا.

وتابع كيلاني قوله إن عمليات إزالة العوائق ووقف التعديات على المشروع الحديدي انطلقت الآن في مصراتة وسرت والخمس وبنغازي وبعدها ستنتقل إلى المنطقة الغربية والجنوب لإزالة كل التعديات التي جرت بعد قرار إنشاء المشروع، مؤكداً أن الممتلكات التي سيجري إزالتها وتعود إلى ما قبل قرار إنشاء السكك الحديدية سيجري التعويض عنها.

كما دعا، حكومة الدبيبة المنتهية إلى ضرورة تسريع صدور الإذن بعودة الشركات الأجنبية والتواصل معها ودعوتها للعودة والتفاوض، مؤكداً أن معظم الشركات تسلمت دفعات مقدمة قبل أن ترحل، فيما توقف المشروع بالكامل غير أنه أوضح أنه بالرغم من ذلك بدأ المسؤولون في المشروع بزيارة بعض الشركات ومراجعة الاتفاقات بهدف استئناف الأعمال.