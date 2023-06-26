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«الرئاسي»: السفير الروسي الجديد أشاد بجهودنا في تحقيق السلام والاستقرار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الروسي الجديد لدى ليبيا “إدار أغانين”، عقب مراسم قبول اوراق اعتماده سفيراً لبلاده، حيث نقل السفير تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد السفير الروسي الجديد لدى ليبيا، بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المنفي خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصه على مساهمة روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي في استقرار الاوضاع في ليبيا وتحقيق حلم الليبيين في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، متطلعاً إلى نجاح السفير الجديد في مهامه خلال فترة عمله في ليبيا.

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الرئاسي السفير الروسي الجديد المنفي تحيات بوتين ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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